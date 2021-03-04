На Ровенщине произошло смертельное ДТП



Как передает Politeka.net, кадры с места аварии показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



В результате столкновения двух авто один человек погиб, еще трое травмированы в аварии в Ровенской области. ДТП произошло трассе Киев-Чоп возле села Грушвица.

Удар был такой силы, что людей из разбитых авто пришлось доставать спасателям. Трое пострадавших находятся в реанимации с многочисленными травмами.

По предварительной информации, в одном из транспортных средств находились жители Сум, которые ехали на заработки.

Ранее мы сообщали, что на Донеччине легковой автомобиль столкнулся с поездом.

В результате ДТП в машине конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, один из которых, до прибытия спасателей, высвободили представители Вооруженных Сил Украины и медики скорой медицинской помощи.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.