На Ровенщине произошло смертельное ДТП
Как передает Politeka.net, кадры с места аварии показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В результате столкновения двух авто один человек погиб, еще трое травмированы в аварии в Ровенской области. ДТП произошло трассе Киев-Чоп возле села Грушвица.
Удар был такой силы, что людей из разбитых авто пришлось доставать спасателям. Трое пострадавших находятся в реанимации с многочисленными травмами.
По предварительной информации, в одном из транспортных средств находились жители Сум, которые ехали на заработки.
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В результате ДТП в машине конструкциями транспортного средства зажало 2 человека, один из которых, до прибытия спасателей, высвободили представители Вооруженных Сил Украины и медики скорой медицинской помощи.
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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.