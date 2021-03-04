Во Львове начали судить суд над педофилом, которого подозревают в растлении и изнасиловании несовершеннолетних девушек

Об этом сообщает Радио Свобода.

47-летний мужчина был руководителем христианской организации. По данным следствия, от его рук пострадали 147 несовершеннолетних. Также правоохранители выяснили, что ни к одной из религиозных конфессий или церквей подозреваемый не принадлежал, а его организация и вовсе была нелегальной.

Подозреваемый на заседания был доставлен под руки конвоиров.

По словам одно из защитников подсудимого, его клиент психически болен и судить его нельзя. Но результаты экспертизы говорят обратное.

Одна из потерпевших рассказала, что их детьми собирал Роман М., они молились, играли в разные игры, когда оставались наедине с ним, то он их растлевал. В то же время дарил конфеты, одежду, игрушки. Потерпевшим было стыдно признаваться в том, что с ними произошло в детстве.

Промышлял педофил в период с 2005 до 2012 года, а прокурор отмечает, что количество его жертв может быть намного больше.

Ранее мы рассказывали, на Винничине поймали и задержали педофила, который в собственной квартире совершал преступления против несовершеннолетних.

Он под разными предлогами заманивал детей к себе в помещение, демонстрировал им видео и совершал другие развратные действия. Всего от действий подозреваемого пострадали 11 детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Напомним, извращенец взял в заложники 13-летнюю девочку.

Как сообщала Politeka, нелюдя, напавшего на девочку на Горизонте, уложили лицом в асфальт.

Также Politeka писала, что отчим-педофил поиздевался над 12-летней падчерицей.



