Как вам такой поступок женщины?

Бабушка лишила родительских прав свою дочь на Волыни

Как передает Politeka.net, подробности дела рассказали на сайте Центра бесплатной правовой помощи.

Бабушка Галина решила установить опеку над малолетней внучкой поскольку ее мать самоустранилась от воспитания ребенка.

"Женщина рассказала, что самостоятельно воспитывает малолетнюю внучку. Мать ребенка длительное время проживает раздельно и фактически не выполняет свои родительские обязанности, не заботится о физическом и духовном развитии ребенка, не интересуется его учебой и состоянием здоровья, материально не содержит", - говорится в сообщении.

Суд полностью удовлетворил требования юриста бабушки, поскольку мать оказалась склонна к бродяжничеству, частой смене места постоянного проживания и заботится только о себе.



Ранее мы рассказывали, что в Одесской области горе-мать долгое время морила голодом маленькую дочь.

Когда правоохранители вместе с социальными службами попали в квартиру матери-одиночки, они были в ужасе - от безысходности малышка начала есть побелку на стенах.

Свой поступок горе-мать объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, чтобы у нее не отобрали ребенка.

Напомним, "На крики матери не реагировал": в Киеве эвакуатор забрал машину вместе с ребенком, видео.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.