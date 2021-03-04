От коронавируса умер боец ВСУ
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Военнослужащий более 10 дней лечили коронавирус в клиническом центре.
"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 47 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона", - говорится в сообщении.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Сын Чапкиса из "Танців з зірками" превзошел отца в зажигательном танце: "The Best…"
Остановилось сердце маленького украинца, получившего ожоги после игры со спичками: "больше 90% тела..."
Самоуверенный Дан Балан пощекотал Кароль в месте для поцелуев: "До безумия…"
Выяснилось, что связывает Олега Винника с девушкой, родившей Сенцову дочь: "Вот это поворот!"
Врачи боролись за его жизнь с 22 февраля, но несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось, а проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.
По состоянию на утро 4 марта в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 1067 человек, а за минувшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе оборвалась жизнь молодого бойца ВСУ Андрея Мирчи.
По информации командования, причиной его смерти стало неосторожное обращение с оружием.
До своего 20-го дня рождения Андрей не дожил несколько недель.
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
Как сообщала Politeka, медик ВСУ вытащила из того света пятерых защитников Украины, удивительная история.
Также Politeka писала, что храбрая украинка бросила все и вслед за сыном пошла защищать родину.