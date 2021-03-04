От коронавируса умер боец ВСУ

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащий более 10 дней лечили коронавирус в клиническом центре.

"К сожалению в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 47 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона", - говорится в сообщении.

Врачи боролись за его жизнь с 22 февраля, но несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось, а проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

По состоянию на утро 4 марта в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 1067 человек, а за минувшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев.