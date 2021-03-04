Украинский врач, который в числе первых вакцинировался от коронавируса рассказал о самочувствии

Как передает Politeka.net, новый пост Алексей Берегий из Днепра опубликовал на своей страничке в Facebook.

С момента его вакцинации прошло уже пять дней.

"Проснулся в 7 часов утра... все хорошо, никаких симптомов, ничего не болит и даже не намекает. Позавтракал, оделся и двинулся на работу. Зашел в маршрутку, достал из кармана смартфон и вот - резкое головокружение. Что же это творится? Симптом? Нет, это реакция на почти 1000 комментариев. Странный симптом - популярность", - написал медик.

Судя по шуткам и хорошем настроении врача, побочных эффектов после вакцинации у него не наблюдается.





Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля.

С начала кампании иммунизации первую дозу прививки получили 9568 человек. В Украине официально пока еще нет людей, которые завершили бы вакцинацию, получив две дозы.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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