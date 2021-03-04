Не Тернопольщине мужчина избил свою подругу до полусмерти

Как передает Politeka.net , об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.

Правоохранители задержали мужчину 1 марта задержали согласно статье 208 УПК Украины. Тогда ему инкриминировали часть 1 статьи 121 УК.

"Мужчина "воспитывал" подругу кулаками, а когда она упала в обморок, то вызвал скорую. Ее в коме и с церебральной гематомой головы бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала в больницу", - рассказали в полиции.

Несмотря на старания медиков, женщина скончалась спустя два дня.

Теперь задержанному придется отвечать перед законом умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Ему грозит тюремный срок от семи до десяти лет.

Ранее мы рассказывали, что в один из роддомов Днепра поступила женщина с телесными повреждениями. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что пострадавшую избил муж.

Женщина находилась на 29 неделе беременности. В результате избиения плод замер.