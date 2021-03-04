Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за обнаженные тела в рекламных роликах, жители Украины разошлись во мнениях

Об этом пишет "znaj.ua".



Верховная Рада Украины решила обратить внимание на обнаженные тела в рекламе. Теперь за это полагается штраф.

По сообщению из источников ВР, 4 марта состоялось очередное пленарное заседание. На нем рассматривали и приняли в первом чтении законопроект №3427, посвященный рекламному делу. В документе предусматривается противодействие дискриминации по половому признаку.

Авторами документа считаются 40 человек. За принятие 266 депутатов отдали свои голоса.

Как объяснили создатели изменений, открыто около 400 дел, связанных с дискриминацией в рекламе. Для нормальной работы судов, необходимо поменять механизм реагирования на подобные ролики, пояснила руководитель подкомитета по вопросам соответствия Украины международным обязательствам в сфере защиты прав людей Марина Бардина.

После принятия подобного закона, станет затруднительно выпускать рекламу, если она унижает человека; демонстрирует насилие; содержит фривольные изображения, не имеющего отношения к рекламируемому товару.

В Законе «Про рекламу» запрещается выпускать недобросовестный рекламный продукт. Теперь к этому списку добавили и дискриминацию.

За нарушение полагается штраф в размере 600 и больше необлагаемых минимумов. При повторном нарушении заплатить доведется в 30-ти кратном размере от предусмотренного законом размера.

В сети разгорелась дискуссия по поводу темы законопроекта. Некоторые посчитали своевременным делом, что принятие такого закона. Поскольку некоторые рекламы вызывают чувство негодования и безвкусицы.

Мужчины сдержано ответили, что ждут текста закона с перечнем, что можно и что нельзя. Женщины также не остались в стороне. Ведь речь не идет о запрещении использования изображений женщины, рассматривают только те, где оно не соответствует пропагандируемому товару.

Если данный документ утвердят во втором чтении, то в силу он вступит через 10 дней после опубликования.

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