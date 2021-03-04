В Украине начнут разбираться с двойным гражданством
Соответствующий документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что глава государства подписал указ касательно двойного гражданства в Украине, а также возможности занимать государственные должности людям с двойным гражданством.
Теперь Кабмин совместно с ЦИК и СБУ должны в течение двух месяцев провести анализ украинского законодательства по вопросам, связанным с двойным гражданством. Согласно указу, соответствующие органы должны установить, имеют ли право люди с иностранным гражданством занимать определенные должности или выполнять функции государства.
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Кроме этого, в течение полугода на рассмотрение Верховной Рады должен быть внесен законопроект, которым людям с двойным гражданством будет запрещено претендовать на выполнение функций государства или должности в стратегических объектах госсобственности. Также таким гражданам запретят иметь доступ к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию. Запретят таким лицам также вступать в политические партии.
Добавим, что за подачу недостоверных сведений об отсутствии иностранного гражданства будет установлена ответственность.
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