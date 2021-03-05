Возле школы в Ровном обнаружили боевую гранату
Как передает Politeka.net, кадры с места событий показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
О подозрительном предмете, который нашли возле здания учебного заведения в полицию сообщил директор школы.
На место сразу прибыли оперативники и взрывотехники. Боевая граната "Ф1" с запалом лежала школьного забора.
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Во время ЧП детей из школы не эвакуировали, но перевели в дальние комнаты.
"Я испугалась, потому что у меня здесь трое детей. Это ненормально, что граната не территории школы, но оперативно детей отвели в дальнюю комнату и они были в безопасности", - рассказала мать учеников данной школы.
Правоохранители огородили место, а специалисты привели боеприпас в безопасное состояние. Позже гранату отправили на экспертизу.
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