Возле школы в Ровном обнаружили боевую гранату

Как передает Politeka.net, кадры с места событий показали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

О подозрительном предмете, который нашли возле здания учебного заведения в полицию сообщил директор школы.

На место сразу прибыли оперативники и взрывотехники. Боевая граната "Ф1" с запалом лежала школьного забора.

Во время ЧП детей из школы не эвакуировали, но перевели в дальние комнаты.

"Я испугалась, потому что у меня здесь трое детей. Это ненормально, что граната не территории школы, но оперативно детей отвели в дальнюю комнату и они были в безопасности", - рассказала мать учеников данной школы.

Правоохранители огородили место, а специалисты привели боеприпас в безопасное состояние. Позже гранату отправили на экспертизу.

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