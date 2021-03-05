Украинка уже почти год спасает бойцов ВСУ на Донбассе



До службы Алина восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения. Поэтому когда она попала в армию, то уже была хорошо подготовленным специалистом. Как передает Politeka.net , об старшем боевом медике роты Алине Шевчук рассказали на Facebook-страничке штаба ООС.До службы Алина восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения. Поэтому когда она попала в армию, то уже была хорошо подготовленным специалистом.

За время службы на ее памяти был один тяжело раненый боец, который уже вернулся в подразделение и продолжает выполнять задания.

Кроме того, девушка и лечит своих коллег от простуды. "К ней охотно обращаются, ребята знают – Алина посоветует, измерит температуру, давление, при необходимости, даст таблетки, пообщается, угостит чаем. А если что посерьезнее – то направит уже к врачам. Это тоже имеет свое положительное влияние на мужской коллектив", - рассказали в штабе ООС.