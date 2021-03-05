Украинка уже почти год спасает бойцов ВСУ на Донбассе
Как передает Politeka.net, об старшем боевом медике роты Алине Шевчук рассказали на Facebook-страничке штаба ООС.
До службы Алина восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения. Поэтому когда она попала в армию, то уже была хорошо подготовленным специалистом.
До службы Алина восемь лет проработала в Кодымской районной больнице медицинской сестрой хирургического отделения. Поэтому когда она попала в армию, то уже была хорошо подготовленным специалистом.
За время службы на ее памяти был один тяжело раненый боец, который уже вернулся в подразделение и продолжает выполнять задания.
Кроме того, девушка и лечит своих коллег от простуды.
"К ней охотно обращаются, ребята знают – Алина посоветует, измерит температуру, давление, при необходимости, даст таблетки, пообщается, угостит чаем. А если что посерьезнее – то направит уже к врачам. Это тоже имеет свое положительное влияние на мужской коллектив", - рассказали в штабе ООС.
Дома Алину ждет десятилетний сын Влад. Мальчик скучает по маме, но как почти взрослый – понимает мамину службу, учится хорошо, о чем бодро «докладывает» по телефону.
"Я давно мечтала о службе, но думала что не справлюсь с обязанностями или подведу коллектив. Я здесь как почти семейный врач – все время с пациентами", - поделилась украинка.
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
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