На Иванофранковщине вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко

Как передает Politeka.net, подробности и вопиющие кадры показал городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей страничке в Facebook.



В Подпечерах произошла провокация! Под домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - сообщил мэр города.

Также он обратился в полицию, чтобы выяснить, кто же совершил такой поступок.

"Надеюсь, что мы скоро выясним кто это сделал! Прошу правоохранительные органы найти преступников и достойно "оценить" эту провокацию!", - подытожил городского глава.

Украинцы были шокированы таким поступком вандалов.

"Найти, поломать руки. Срастутся еще раз поломать. И так несколько раз. Другим будет наука", "Почему людям просто не живется на земле? Почему есть такие люди, которые не могут жить, если не навредят.? Да живи, человек. Живы, радуйся каждому дню, потому что завтра может и не быть", "Сум, жаль, слезы наворачиваются на глаза. Как так можно надругаться над памятником такого великого поэта Тараса Шевченко. Это варвары. В них нет ничего святого", -

Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.

Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".

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