На Херсонщине пансионеры едва не остались без выплат
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в отделе коммуникаций Национальной полиции области.
О пропаже денег сообщила почтальон, которая разносила пенсию. Женщина была в отчаянии.
По ее словам, сумка с деньгами могла выпасть из ее большой сумки, когда она на улице перед домом получала корреспонденцию.
После того как правоохранители осмотрели всю прилегающую к предполагаемому месту пропажи денег территорию, они опросили жителей.
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Очевидцы сообщили, что видели в селе неместный автомобиль. Правоохранители установили его владельца и направились к нему домой.
"Сначала он пояснил, что вообще ничего не знает о потерянных средствах. А когда ему объяснили, что это пенсионные выплаты и для кого-то единственный доход, мужчина принес сумку с деньгами", - рассказали в полиции.
По словам мужчины, он ехал на своем автомобиле и обратил внимание на сумку, которая лежала у дороги. Когда увидел внутри средства, решил забрать себе. По его словам, он не знал, что это пенсионные выплаты. Деньги почтальону вернули и она смогла выплатить людям пенсии.
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