На Донеччине спасли ребенка из ледяной воды

Как передает Politeka.net, подробности происшествия рассказали на Telegram-нале ГСЧС Украины.

Все произошло 5 марта, в Волновахском районе. К спасателям поступило сообщение, что на местном водоеме под лед провалился ребенок.

"По прибытию было установлено, что мальчика 2012 года рождения спасли до прибытия спасателей. Для того чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь ребенку, бойцы ГСЧС на специальной аварийно-спасательной машине срочно транспортировали пострадавшего мальчика в Кураховской городской больницы", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатель также предупредили родителей и порекомендовали проводить разъяснительную работу со своими детьми.

Стоит отметить, что в последнее время в Украине участились похожие инциденты, а некоторые заканчиваются трагически.

Так, на Киевщине под лед провалились два ребенка. Одного удалось спасти, а другой, к сожалению, утонул.

Погибшей оказалась 11-летняя девочка.

Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.

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