Украинский синоптик Роман Мурмыло рассказал, когда ожидать наступления настоящей теплой весны и что этому мешает

Как сообщает Politeka.net, синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло в блиц-интервью изданию Obozrevatel рассказал, что в ближайшие дни тщетно надеяться на резкое потепление и приход настоящей весны. Погода в марте, по словам специалиста, будет соответствовать всем климатическим нормам периода ранней весны.

Эксперт отмечает, что наступлению настоящей весны в Украине мешают ночные минусовые температуры, которые даже заморозками сложно назвать. Однако, такая погода присуща началу марта, ничего удивительного в этом нет. "Это даже не заморозки, это отрицательные температуры ночью. Это характерно для марта и даже для начала апреля", - говорит Мурмыло.

Также, по словам синоптика, влияние на среднесуточную температуру будет оказывать наличие снегового покрова, который все еще сохраняется в некоторых регионах Украины. "Образование туманов, гололеда – это все взаимосвязано. Вечерние и ночные туманы не дадут температуре повышаться днем", – пояснил специалист.

Отметим, что синоптики считают приходом весны период, когда среднесуточная температура днем и ночью должна превышать +5 градусов тепла. Этот период наступает в нашей стране, согласно статистике, примерно с 25 марта по 3 апреля, а в южной части Украины чуть раньше – с 18 по 25 марта.

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