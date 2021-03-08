8 марта в столице неспокойно, проходит очередная акция протеста, силовики окружили госдачу Зеленского

Как передает Politeka. net, в понедельник 8 марта, активисты, сторонники осужденного Сергея Стерненко планировали устроить акцию протеста возле государственной дачи президента Зеленского в Конча-Заспе. К государственным дачам направились машины нацгвардии, сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Под госдачей президента по данным журналистов уже находятся автобусы национальной полиции, спецтранспорт, а также, сюда приближаются грузовики с нацгвардейцами. Протестующие около 17 часов отправились к госдаче президента Украины.

В паблике сообщают, что под Конча-Заспу стягиваются зеленые автобусы Нацгвардии.

Под стенами госдачи началась акция протеста с требованием "отменить репрессии" в отношении Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.

Активисты своими акциями протеста пытаются привлечь внимание президента к их проблемам, они обращаются к Зеленскому: "Ваше молчание и бездеятельность держит людей за решеткой", - заявляют активисты.

Также они обклеили ворота и забор надписями: "Венедиктову - в отставку", "Аваков - черт", "Волю Стерненко" и "FreeRiffmaster".

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