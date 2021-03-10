Певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная артиста Дмитрия Монатика, знает толк в развлечениях
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием сразу с двумя мужчинами и подружкой.
Лида восхитила кокетиливым нарядом, облачившись в кожаную мини-юбку, темную кофточку и высокие сапожки.
Так, во время отдыха с друзьями в одном из увесилительных заведений артистка приняла участие в оригинальном конкурсе. Они с подружкой повернулись друг к другу спиной, зажав своими телами желтый воздушный шарик. Судя по всему, им предстояло с силой давить до тех пор, пока тот не лопнет. Девушки старались как могли, но ничего не получалось, тогда им на выручку поспешили два парня, которые толкали одновременно каждую из них. В зале при этом звучали аплодисменты и подбадриващие возгласы: "Сильнее давите, ребята!"
Чем закончилось это дикое развлечение и лопнул ли шарик, история, к сожалению, умалчивает.
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"Борьба шарика, двух мужчин и хрупких девочек", - подписала кадры подопечная Монатика.
Ранее мы рассказывали, как дерзкая брюнетка похвасталась аппетитной фигуркой в необычном боди. Лида показала, что умеет вытворять со своим телом, изумив акробатическим трюком. Расставившая широко ножки девушка рисковала засветить лишнее.
"Какой огонь 🔥😍"; "Ой😆👌"; "Уляля, горячо🔥"; "восхищение😍"; "Ах, эта Лида 😍", - откликнулись в комментариях пользователи.
Напомним, что подопечная Монатика в лосинах энергично повертела "орешком" ради идеальных форм: "Давайте вместе".
Также Politeka писала, что подопечная Монатика взбудоражила идеальной фигуркой в микробикини: "Дастиш фантастиш".