Украинская певица Настя Каменских поразвлеклась утром, пока ее муж Алексей Потапенко (Потап) еще спал
Как передает Politeka.net, новые кадры появились на странице артистки в Инстаграм. 33-летняя певица показала, как провела утро.
Каменских похвасталась, что успела многое, пока супруг еще спал.
«Я уже позанималась, поделала испанский, поубирала, позавтракала, а Леха мой только проснулся. Но я не об этом хотела поговорить, я хотела вам показать татушку, которую я сделал Лехе своему», - говорит певица в Сторис.
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Также она спросила, оставит ли супруг себе такое «тату». «А можно я просыпаюсь без зрителей?», - недовольно проворчал он в ответ.
«А по-моему красивые татушки, очень мужественные», - отметила Настя.
Однако баловство Каменских привело к не самым приятным последствиям. Оказалось, что чернила шариковой ручки, которой артистка нарисовала "тату" супругу отпечаталось на постельном белье, оставив пятна.
«Это конечно смешно и весело, пока я не увидела эти жуткие следы на постели от шариковой ручки. Вот, блин», - говорит расстроенная Настя.
Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".
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