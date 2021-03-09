Украинская певица Настя Каменских поразвлеклась утром, пока ее муж Алексей Потапенко (Потап) еще спал

Как передает Politeka.net, новые кадры появились на странице артистки в Инстаграм. 33-летняя певица показала, как провела утро.

Каменских похвасталась, что успела многое, пока супруг еще спал.

«Я уже позанималась, поделала испанский, поубирала, позавтракала, а Леха мой только проснулся. Но я не об этом хотела поговорить, я хотела вам показать татушку, которую я сделал Лехе своему», - говорит певица в Сторис.

Также она спросила, оставит ли супруг себе такое «тату». «А можно я просыпаюсь без зрителей?», - недовольно проворчал он в ответ.

«А по-моему красивые татушки, очень мужественные», - отметила Настя.

Однако баловство Каменских привело к не самым приятным последствиям. Оказалось, что чернила шариковой ручки, которой артистка нарисовала "тату" супругу отпечаталось на постельном белье, оставив пятна.

«Это конечно смешно и весело, пока я не увидела эти жуткие следы на постели от шариковой ручки. Вот, блин», - говорит расстроенная Настя.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".

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