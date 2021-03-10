Модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала несколько фото до славы, похудения и популярности в сети

Во время участия в известном шоу Тане пришлось заметно похудеть и с тех пор девушка придерживается определенных правил питания и изменила образ жизни. Чтобы преобразиться, модель долгое время контролировала свое питание при помощи специальной диеты и физических упражнений.

В этот раз Таня решила показать архивные фото по просьбе своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Красотка с удовольствием показала милое детское фото с отцом, с которым в обнимку позировала. Также девушка поделилась кадром, сделанным в 2011 году во время самой первой своей фотосессии.

После этого Брык поделилась фото-воспоминанием, на котором она вместе с другими участниками делала памятные кадры из специальной фотосессию: «Тут ругали, дают выговор нам за проваленный показ в Одессе».

После этого звезда также поделилась кадром, сделанным специально для глянцевой обложки журнала.

А вот под пикантным фото без одежды и прикрываясь одним полотенцем, модель рассказала о своих правилах, которые помогли ей наладить режим и сбросить лишнее. По словам Брык, ее часто спрашивают именно об этом.

«Слишком откровенно; На сколько ккал питаетесь?; Боже какая же вы красивая 😍😍; Последний причём пиши в 4-5 🤦🏻‍♀️ Любой нутриционист вам скажет что это не благоприятно влияет на организм; Как можно последний раз питаться в 5? А потом что? Какой-то перекус? Вкусняшки? Едите ПП вкусности? Или вообще исключили?» - засыпали вопросами девушку поклонники.

Напомним, победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык устроила испытание для ягодиц

А еще Politeka писала, что победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык показала мастерство на пилоне

Также Politeka сообщала, что победительницу "Супер топ-модель по-украински" Таню Брык сравнили с Анджелиной Джоли, смелое фото