В Ивано-Франковске сложилась критичная ситуация с коронавирусом

Как передает Politeka.net, тревогу у себя на страничке в Facebook забил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе самая плохая с начала пандемии.

"Обращаемся в область, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполненность медицинских учреждений-сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но сейчас практически все возможности города мы уже исчерпали", - отметил городской глава.

Стоит отметить, что на Ивано-Франковщине фиксируют значительное увеличение больных COVID-19.

17 февраля региональной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было принято решение с 22 по 28 февраля усилить карантинные ограничения.

Только за последние сутки, 8 марта, в области было зарегистрировано 433 случая заболевания коронавирусом.

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