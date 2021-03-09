В Запорожье жестоко избили собаку на глазах у маленьких детей
Как передает Politeka.net, кадры случившегося опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Сколько эта жесть будет продолжаться?", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина и его жена по очереди избивали животных.
Все это происходило в присутствие двоих маленьких детей.
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Украинцы были шокированы увиденным и осудили такое бесчеловечное поведение мужчины и женщины.
"Смотреть больно! Я бы не смогла проехать молча", "Одно не понимаю, зачем, зачем ты берешь? Специально издеваться над слабым", "Ещё и при детях", "А можно предположить, что так и детей пинать может человек и жену...", "Просто жесть! За что бедным животным такие хозяева нелюди?", "Нелюди, невозможно смотреть", "Господи заберите их от детей и животных!! Это уже конечная", - писали в комментариях под видео.
Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.
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Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.