В Запорожье жестоко избили собаку на глазах у маленьких детей

Как передает Politeka.net, кадры случившегося опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Сколько эта жесть будет продолжаться?", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина и его жена по очереди избивали животных.

Все это происходило в присутствие двоих маленьких детей.

Украинцы были шокированы увиденным и осудили такое бесчеловечное поведение мужчины и женщины.

"Смотреть больно! Я бы не смогла проехать молча", "Одно не понимаю, зачем, зачем ты берешь? Специально издеваться над слабым", "Ещё и при детях", "А можно предположить, что так и детей пинать может человек и жену...", "Просто жесть! За что бедным животным такие хозяева нелюди?", "Нелюди, невозможно смотреть", "Господи заберите их от детей и животных!! Это уже конечная", - писали в комментариях под видео.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом устроили охоту на бездомных животных.

По словам местных жителей, в Малых Дмитровичах постоянно стреляют в собак и кошек. Люди подозревают нескольких мужчин, которые часто ходят возле чужих домов с оружием, но сообщать в полицию боятся - мол, "еще меня пристрелят или скот".

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.



