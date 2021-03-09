На Кировоградщине замерз маленький ребенок

Об этом сообщает CBN.

Вопиющий инцидент произошел в 6 марта на территории Новоукраинского района.

"Было обнаружено тело ребенка в возрасте 1 год и три месяца. Причина ее смерти — переохлаждение. Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь", - сообщили в полиции.

Правоохранители на данный момент выясняют все обстоятельства гибели малыша.

Также мы сообщали, что на Ровенщине при странных обстоятельствах погиб 4-месячный ребенок.

Все произошло 8 марта. Медикам сообщили о том, что ребенок нуждается в помощи. Бригада скорой сразу же выехала на место.

Все попытки врачей реанимировать ребенка были безрезультатными. Малыша доставили в местную больницу, где констатировали его биологическую смерть.

По словам матери, мальчик лежал в коляске, а обнаружила она его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша.







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