На Кировоградщине замерз маленький ребенок
Об этом сообщает CBN.
Вопиющий инцидент произошел в 6 марта на территории Новоукраинского района.
"Было обнаружено тело ребенка в возрасте 1 год и три месяца. Причина ее смерти — переохлаждение. Из объяснений родственников, ребенок самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь", - сообщили в полиции.
Правоохранители на данный момент выясняют все обстоятельства гибели малыша.
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Все произошло 8 марта. Медикам сообщили о том, что ребенок нуждается в помощи. Бригада скорой сразу же выехала на место.
Все попытки врачей реанимировать ребенка были безрезультатными. Малыша доставили в местную больницу, где констатировали его биологическую смерть.
По словам матери, мальчик лежал в коляске, а обнаружила она его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша.
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