Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит день после 8 Марта

Блондинка появилась в домашнем образе с бокалом, информирует Politeka.net. Известно, красотка обладает чувством юмора и нередко смешит своих поклонников в Инстаграм.

На одних из новых фото Леся появилась в длинном розовом халате и тапочках. Сначала телеведущая была на кухне, выпивая из бокала. На столе можно заметить пустые бутылки из-под алкоголя.

На другом снимке звезда также пила из бокала возле гладильной доски.

А на этом кадре красотка выгуливала собачку.

"Женщина. 9 марта 😁

Отмечает себя в комментариях 🍸", - написала Леся.

За час пост собрал более 40 тысяч лайков им много комментариев.

"Алкоголь с утра - шаг в неизвестность 😄", "Хорошо погуляла. Теперь afterparty", "Правильно,за День Рождения Тараса Шевченко надо бахнуть стаканчик красненького😂", "О, пиво Хмельницьке😂👏", "Это точно", "Это я сегодня 😂", "Выжила 😂", "Это если она дома☝️😉, а если на работу бежать, то вообще Атас🙈😳", "У меня гора посуды после вчера только)))", "100% если бы не школа, то утро был бы именно таким ... но дети ... ответственность 😂", "ахах)) Леся, ну прямо фото о« наболивше »8 березня😅

Как сегодня трудно вставать, это только мне? 🙃"А я на работе 🤕😁", "Ну а чего мучить себя 😂😂😂", "Лесь, согласна ! Я точно так же делаю 😆", "Что, вчера было хорошо ???))) 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".

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