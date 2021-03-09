В Черновцах грубо нарушают карантинные правила, вопреки тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы области.

Только за 6 марта, во время совместных проверок с полицией было обнаружено 23 нарушений карантинных требований. Работниками магазинов и парикмахерских было сделано предупреждение.

Самым злостным нарушителем стала, администрация местного ресторана, в котором пребывало более ста человек.

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Чтобы исключить нарушения карантинных запретов, работники полиции дежурили возле кафе и ресторанов.

"Работниками Госпродпотребслужбы и работниками Патрульной полиции Черновицкой области составлены протоколы об административном правонарушении. У заведений «Соло», «Бартка», «Чайковский», ресторана «Хата» дежурили патрульные, что сделало невозможным попадание посетителей", - говорится в сообщении.


Глава ведомства Анжела Косован также опубликовала видео с одного из заведений.

"В самом центре города, во время пандемии на территории коммунального предприятия города, а именно, в парке Шевченко - шумная вечеринка в ресторане «Парковая вежа»", - сообщила она на своей страничке в Facebook.



Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 8 марта, в области было подтверждено 407 новых случаев коронавируса. 11 763 человек сейчас пребывают на лечении.