В Черновцах грубо нарушают карантинные правила, вопреки тяжелой эпидемиологической ситуации в регионе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы области.

Только за 6 марта, во время совместных проверок с полицией было обнаружено 23 нарушений карантинных требований. Работниками магазинов и парикмахерских было сделано предупреждение.

Самым злостным нарушителем стала, администрация местного ресторана, в котором пребывало более ста человек.

Чтобы исключить нарушения карантинных запретов, работники полиции дежурили возле кафе и ресторанов.

"Работниками Госпродпотребслужбы и работниками Патрульной полиции Черновицкой области составлены протоколы об административном правонарушении. У заведений «Соло», «Бартка», «Чайковский», ресторана «Хата» дежурили патрульные, что сделало невозможным попадание посетителей", - говорится в сообщении.



Глава ведомства Анжела Косован также опубликовала видео с одного из заведений.

