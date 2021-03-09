Певица Тина Кароль устромила стриптиз на сцене посреди свого концерта
Как передает Politeka.net, свежее видео появилось на фан-страничке артистки в Instagram. Как сказано в подписи к кадрам, видео было снято 8 марта в Одессе.
Тина Кароль рассказала, что у нее все ее песни сразу брали на радио, прося написать что-то более легкомысленное. При этом артистка стала расстегивать на себе белую рубашку.
"Ну вы знаете, меня долго просить не стоит, вот взяла и написала. Костюм оригинальный", - смеясь сказала певица и сняла с себя рубашку.
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Кароль осталась в салатовом экстра-мини платье с V-образным декольте. В таком виде певица исполнила песню "Пупсик", которая появилась в 2006 году. Оказывается ее написанию предшествовала вот такая история.
Напомним, ранее Тина Кароль знаменитость записала селфи-видео, блеснув бюстом в откровенном декольте. Тина надела черное платье, которое держалось на ее груди. Певица поднесла камеру поближе, запечатлев соблазнительные объемы во всей красе.
Сверху Кароль надела белую рубашку, сделав образ немного скромнее.
В таком образе артистка Кароль появилась в новом шоу "Липсинк Батл".
Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».
Как сообщала Politeka, обворожительная Кароль затмила девиц из "Женского квартала" в платье с декольте до пупка: "Королева"
Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.