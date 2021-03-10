Голливудская актриса Анджелина Джоли показывает стильные образы даже в самых обычных нарядах

Известность к актрисе пришла достаточно давно, и она не раз преумножалась благодаря фотосессиям звезды, а также ее невероятным ролям в различных кинокартинах. Чтобы быть на высоте, артистка всегда следовала определенному стилю в съемке.

Даже макияж Джоли на протяжении многих лет не менялся, а сама она очень тщательно следит за средствами по уходу для тела и кожи лица. Как видно на серии архивных фото, представленных фанатами в Инстаграм, актриса всегда была очень стройная и удивительно яркая.

Даже цвет волос Джоли старалась практически не менять, возвращаясь к родному оттенку. В простой майке болотного оттенка с декольте благодаря короткой длине ей удалось подчеркнуть и плоский живот. Харизматичное выражение лица только придало соблазнительности актрисе. А тату на теле идеально дополнили бунтарский стиль.

Как известно, Джоли дебютировала в кино в 1982 году, сыграв роль в фильме «В поисках выхода». Однако известность получила после того, как сыграла героиню видеоигр Лару Крофт двух частях фильма. Именно в этот период Анджелина начала очаровывать весь мир своей красотой.

"Вы великолепны снаружи, но внутри - бесценны. Вы редкая и драгоценная жемчужина ... Желаю тебе вечного счастья, чтоб цвела всегда", "Ты как прекрасная музыка, ласкающая мою душу. Я смотрю на тебя, восхищаюсь твоей красотой, моя королева", "Эти губы просто нужно регулярно целовать", "Забыл, насколько прекрасна была Анджелина Джоли и до сих пор хорошо выглядит", - писали в комментариях под фото Анджелины.

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