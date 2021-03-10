Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", рассказала о проблеме из-за операций

На кадрах Покрещук позировала в шубке, сидя в автомобиле. Анастасия рассказала, что она больше никогда не будет пить. Она впервые выпила с того времени, как обрела новую внешность. оказалось, что алкоголь из-за них негативно повлиял на девушку. Поэтому звезде придется отказаться от алкоголя совсем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Больше никогда. Хотя Аня сказала, что это просто организм не привык", - написала под роликом Анастасия.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Нужно потихоньку втягиваться )))", "У меня не эксклюзивное и то же самое", "Сережки очень идут к образу! Глаз не отвести! Красотка яркая и неповторимая!", "Ужас!!! Какое неожиданное сравнение", "У меня были догадки, почему Анастасия не пьёт. Тоже вколю себе скулы в будущем, чтобы бороться с алкоголизмом".

Мы писали, что звезда Инстаграм и реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук появилась без лифчика.

Анастасия решила показать формы без белья в леопардовой блузе. Она расстегнула одежду, сверкнув пышными прелестями.

Звезда надела черные брюки в пайетках. Штаны были на высокой посадке и подчеркнули тонкую талию.

Напомним, буйная звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук поразила опасными кадрами с ножом

А еще Politeka сообщала, что эпатажная "пацанка" Покрищук растрогала украинцев, показав себя настоящую

Также Politeka писала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук устроила грязные танцы без лифчика



