Певец и музыкант Владимир Дантес еще раз доказал жене Наде Дорофеевой, что самый лучший

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликованы новые кадры в "сториз" у обоих звезд с их милыми домашними шалостями.

В частности, Владимир, видимо, решил козырнуть талантом перед супругой, сыграв ей на своей электрогитаре.

Молодой человек, в желтых носках и шлепках, стоял чуть ли не посреди комнаты, одетый по-домашнему, в белую мятую футболку и голубые джинсы. Дантес увлеченно ударил по струнам - Дорофеева не сдержала приятных эмоций и вскинула руку, сделав пальцами рок-жест "козу". Надя некоторое время махала рукой в такт музыке.

Напомним, Надя с Владимиром женаты вот уже пять лет, и по праву считаются одной из самых неординарных и крепких пар отечественного шоубиза. Ребята часто радуют поклонников забавными выходками и не только.

В частности, недавно они засветились вместе на шоу "Голос країни". Пользователи с энтузиазмом обсудили их наряды и то, как они смотрелись друг с другом.

Певица была в блестящем мини-платье с пикантным вырезом на спине, а ее муж в гольфе и мятых штанах, что немного диссонировало.

"Когда оделась максимально красиво, а муж одел гольф и штаны с секонд хенда)"; "да он вообще страшный😱,а она хорошенькая👏"; "он очень даже красивый"; "Самая красивая пара😍"; "Вааай, какие вы милые ... я не могу 🥰😍🔥"; "Нуу прям голливудские звезды🔥"; "Лучшая пара страны, и не только😮❤️"; "Боже мой 😍🔥".

Напомним, исхудавшая Дорофеева в дерзком наряде дала понять, о чем думает: "Это великолепно"

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