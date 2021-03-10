Актриса Ольга Сумская стала похожа на певицу Мадонну

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская опубликовала у себя на странице ретро фото. Этот образ не только восхитил фанатов, но и напомнил знаменитую Мадонну.

Именно с ней и сравнили красавицу Ольгу Сумскую, которая, несмотря на возраст, отлично выглядит и является одной из самых востребованных актрис.

На фото можно увидеть Ольгу Сумскую позирующую на фоне кораблей и моря. На ней красное трикотажное платье, сверху надета прозрачная черная куртка. Образ дополняют черные ботинки на стройных ножках украинской Роксоланы.

Талию подчеркивает широкий металлический ремень, золотистого цвета, украшенный цветными вставками. Темные волосы звезды завиты в мелкие кольца. Макияж получился яркий, поскольку губы накрашены красной помадой.

Такой образ понравился поклонникам. К сожалению, сама Сумская не смогла назвать фильм, для которого позировала.

"Моя героиня из 90-х... Даже не помню какой фильм.. Но есть к чему стремиться", - написала Ольга Сумская.

Первыми успели оставить свои комментарии к посту звёзды эстрады и знаменитости. Это дует Анна-Мария. "А стиль какой актуальный", - написали они. Популярный блогер и психолог Наталья Холоденко написала под публикацией: "Вау!".

Не остались в стороне и обычные подписчики: "Ножки класс! Красавица Клааасс. Сейчас это в тренде". Самым оригинальным сравнением стало заявление о похожести Сумской со знаменитой певицей Мадонной. "А мне на Мадонну в молодости как две капли похожи)".

Напомним, мужу Сумской пришлось объяснять свою выходку.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская впечатлила глубиной декольте.

Также Politeka писала, Сумская рассказала, как обнималась с мужем в автобусе.