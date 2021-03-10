В многоэтажном доме в Бердянске произошел взрыв гранаты
О происшествии, со ссылкой на комментарий Нацполиции, рассказали в местных СМИ.
По предварительной информации, снаряд взорвался в квартире на седьмом этажа по улице Волонтеров.
"По сообщению немедленно выехали следственно-оперативная группа, наряд отдела реагирования патрульной полиции и руководство Бердянского РВП. На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства", - говорится в сообщении.
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В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - два мужчины 50 и 60 лет. 50 летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Ранее мы сообщали, что в городе Кропивницкий произошел взрыв в девятиэтажном доме.
Правоохранители установили, что в однокомнатной квартире на втором этаже вспыхнуло неизвестное вещество. В дальнейшем помещение загорелось, огонь распространился на площади 30 квадратных метров.
В результате взрыва пострадали два человека и 7 граждан были срочно эвакуированы.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.