В многоэтажном доме в Бердянске произошел взрыв гранаты

О происшествии, со ссылкой на комментарий Нацполиции, рассказали в местных СМИ.

По предварительной информации, снаряд взорвался в квартире на седьмом этажа по улице Волонтеров.

"По сообщению немедленно выехали следственно-оперативная группа, наряд отдела реагирования патрульной полиции и руководство Бердянского РВП. На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства", - говорится в сообщении.

В результате взрыва на месте погибли жители квартиры - два мужчины 50 и 60 лет. 50 летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.





Ранее мы сообщали, что в городе Кропивницкий произошел взрыв в девятиэтажном доме.

Правоохранители установили, что в однокомнатной квартире на втором этаже вспыхнуло неизвестное вещество. В дальнейшем помещение загорелось, огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

В результате взрыва пострадали два человека и 7 граждан были срочно эвакуированы.

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