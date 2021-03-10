В Николаеве избили женщину-водителя троллейбуса
Подробности вопиющего инцидента в общественном транспорте города рассказали в "Новости N".
Все произошло во вторник, 9 марта.
Утром, на конечной остановке в троллейбус забежал неизвестный мужчина и набросился на женщину с кулаками - большинство ударов пришлись в голову.
Сейчас пострадавшая госпитализирована, у женщины диагностировали сотрясение.
Известно, что нападающего успели снять на камеру, также полиции известен номер авто, на котором мужчина скрылся с места происшествия.
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Местным журналистам удалось выяснить, что незадолго до инцидента у водителя произошел конфликт с одной из пассажирок из-за состояние купюр, которыми водитель дала сдачу с 50 гривен.
Как выяснилось позже, нападавшим оказался мужчина в форме, но свою вину он отрицает.
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