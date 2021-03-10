В Виннице нетрезвая оставила 6-летнего мальчика самого на остановке
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в отделе коммуникаций полиции области.
Все произошло под вечер, 8 марта. 32-летняя женщина сообщила полицейским о пропаже своего сына.
"Прибыв на вызов, от нетрезвой женщины полицейские узнали, что ребенка без присмотра она оставила на троллейбусной остановке, а сама пошла домой", - рассказали в полиции.
Правоохранители сразу же занялись поисками ребенка. Для этого был задействован весь личный состав полиции винницкой и мобильные экипажи патрульной полиции.
К счастью, ребенка нашли в соседнем дворе, он самостоятельно направлялся домой.
Сейчас мальчик находится у бабушки, а на его мать составили административный материал по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 178 КУоАП.
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