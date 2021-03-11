Артистка Елена Кравец поразила изысканностью и утонченностью образа

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу "Квартала 95".

Зрители «Квартала 95» любят и знают одну из самых прекрасных участниц Елену Кравец.

Ведь ей удается оставаться милой и женственной несмотря на всё напряжение творческого процесса. Поклонники Елены Кравец также знают, что она мама трех детей. Старшая девочка и двое чудесных двойняшек.

Елена обладает талантом быть сильной и успешной, это видно по тем ролям, которые она играет. Ее не смущает мужской коллектив, она относится к этому как к данности. Работа приносит удовольствие, а это главное для Кравец.

Своих детей звезда "Квартала 95" воспитывает разговорами по душам. Это касается и взрослой дочки 18- летней Маши, а также малышей Кати и Вани. Хорошую спортивную форму Елена поддерживает пилатесем, следит она и за питанием. Старается употреблять только полезные продукты.

Новая фотография была опубликована на официальной странице программы. Елена Кравец была в стильной черной одежде, подчеркивавшей женственность и красоту звезды.

Черный пиджак и брюки дополняли кружевные перчатки. «Изысканность и утонченность во всем», - написали под снимком.

Подписчики подарили массу комплементов, сравнив Кравец с вином. Они отметили её красоту и ум.

"Красотка!!! Женщина как дорогое вино, чем старше, тем изысканней букет Красавица, умница👏 и шутки супер"

"Лена, Вы умничка и красуня, а те кто пишет негативно, мрачные типы", - написала поклонница.

Напомним, растрепанная и в черном Кравец все откровенно рассказала.

Как сообщала Politeka, Кравец нацепила парик и стала неузнаваемой.

Также Politeka писала, Кравец сделала откровенное признание.