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На Хмельниччине возник пожар в больнице

Как передает Politeka.net, подробности ЧП рассказали на сайте ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Сообщение о пожаре в хирургическом отделении Шепетовской центральной районной больницы спасатели получили днем, 10 марта.



На "101" позвонили сотрудники медучреждения и сразу же начали эвакуацию пациентов.

"На момент прибытия первых пожарных расчетов горело 20 кв. м кровли. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания 7 больных и 16 работников медучреждения", - говорится в сообщении.

Всего за 18 минут спасателям удалось ликвидировать пожар.

К счастью, ЧП обошлось без человеческих жертв, а причину возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.

Ранее мы сообщали, что в больнице Черновцов вспыхнул пожар в одной из палат на 2 этаже пятиэтажного здания. Огонь быстро распространился на площади 30 кв.м.

На месте погиб 76-летний мужчина. Спустя некоторое время оборвалась жизнь второго - мужчина получил 75% ожогов тела. Ему было 77 лет.