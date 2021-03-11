На Хмельниччине возник пожар в больнице
Как передает Politeka.net, подробности ЧП рассказали на сайте ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Сообщение о пожаре в хирургическом отделении Шепетовской центральной районной больницы спасатели получили днем, 10 марта.
На "101" позвонили сотрудники медучреждения и сразу же начали эвакуацию пациентов.
"На момент прибытия первых пожарных расчетов горело 20 кв. м кровли. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали из помещений двухэтажного здания 7 больных и 16 работников медучреждения", - говорится в сообщении.
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Всего за 18 минут спасателям удалось ликвидировать пожар.
К счастью, ЧП обошлось без человеческих жертв, а причину возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.
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