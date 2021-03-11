В Одесской области сбили пешехода

Авария произошла в Березовском районе. Водитель грузовика не успел вовремя затормозить и совершил наезд на мужчину.

По словам водителя фуры, человек уже лежал на проезжей части, а он слишком поздно заметил его и переехал.

Результат медосмотра показал, что 42-летний водитель был трезв. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.

В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 2 до 5 лет за незаконное обращение с оружием.

Напомним, что в сквере Одессы нашли тело человека, всё оцеплено: кадры с места трагедии

Также Politeka сообщала, масштабная угроза взрыва в Одессе, детей срочно вывели на улицу: кадры происходящего