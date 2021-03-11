В Одесской области сбили пешехода
Авария произошла в Березовском районе. Водитель грузовика не успел вовремя затормозить и совершил наезд на мужчину.
По словам водителя фуры, человек уже лежал на проезжей части, а он слишком поздно заметил его и переехал.
Результат медосмотра показал, что 42-летний водитель был трезв. Устанавливаются личность погибшего и обстоятельства трагедии.
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Ранее мы писали, что в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.
В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 2 до 5 лет за незаконное обращение с оружием.
Напомним, что в сквере Одессы нашли тело человека, всё оцеплено: кадры с места трагедии
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