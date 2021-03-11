В Запорожской области не стало 5-месячного ребенка
Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в отделе коммуникаций полиции области.
Вопиющий инцидент произошел 10 марта в Каменка-Днепровская.
К правоохранителям поступила информация о смерти 5-месячного мальчика.
Им удалось выяснить, что погибший жил с матерью и двухлетней сестрой в доме без электричества и отопления, в условиях полной антисанитарии.
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Как рассказала мать ребенка, она вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво, накормила младенца и уснула.
Когда женщина проснулась, он уже не дышал.
Причину смерти мальчика будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.
Ранее мы рассказывали, что на Кировоградщине ребенок замерз насмерть из-за халатности родителей.
Годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь, а затем его тело нашли на улице.
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