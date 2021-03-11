В доме не было ни света, ни отопления

В Запорожской области не стало 5-месячного ребенка

Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в отделе коммуникаций полиции области.

Вопиющий инцидент произошел 10 марта в Каменка-Днепровская.

К правоохранителям поступила информация о смерти 5-месячного мальчика.

Им удалось выяснить, что погибший жил с матерью и двухлетней сестрой в доме без электричества и отопления, в условиях полной антисанитарии.

Как рассказала мать ребенка, она вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво, накормила младенца и уснула.

Когда женщина проснулась, он уже не дышал.

Причину смерти мальчика будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы рассказывали, что на Кировоградщине ребенок замерз насмерть из-за халатности родителей.

Годовалый мальчик самостоятельно вышел из дома через незапертую дверь, а затем его тело нашли на улице.

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