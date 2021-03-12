Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко отбросила лишнюю скромность и фартук, предавшись веселью
Как передает Politeka.net, 33-летняя чемпионка по бальным танцам опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, как умеет развлекаться (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Алена в черной длинной футболке с бахромой и коротеньких шортиках предстала на кухне, где нарезала овощи. Затем зазвучала зажигательная музыка, девушка одним махом руки избавилась от ножа, доски и фартука и бросилась в пляс.
Шоптенко с легкостью запрыгнула на стол, дерзко взмахнув распущенной копной волос, и широко расставила ножки. Девушка соблазнительно повыгибалась, перебежав затем в гостиную, где продолжила энергичный танец. В конце обессиленная красотка рухнула на диван и выключила свет.
"Коротко о том, как проходит мой быт или #мамахочетнадискотеку 😁😅😉", - подписала кадры Шоптенко.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Это гениально"
"круто 👍 Мужу повезло с вами ❤️"
"Очень круто! Хочу также танцевать дома! Жаль, тесновато 😅"
"Восхищаюсь вами 🔥❤️"
"Ураган, а не Женщина.😍"
"Милаха такая, прелесть❤️"
"Танці з зірками должны быть круглогодичными))"
"Одно наслаждение смотреть за вашим танцем !!! ❤️😍"
"Вот это заряд энергии 🔥❤️"
Ранее мы сообщали, Шоптенко растрогала фото вместе со своим почти трехлетним сыном. Девушка прижала мальчика к себе и поцеловала.
"Невозможно надышаться ❤️", - написала Алена.
Напомним, что Алена Шоптенко решилась показать себя без макияжа, поделившись открытием: "Не работает...".
Также Politeka писала, что красавица Шоптенко из "Танців з зірками" резко преобразилась, удивив новой внешностью: "К выходным готова!".