Хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко отбросила лишнюю скромность и фартук, предавшись веселью

Как передает Politeka.net, 33-летняя чемпионка по бальным танцам опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, как умеет развлекаться (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Алена в черной длинной футболке с бахромой и коротеньких шортиках предстала на кухне, где нарезала овощи. Затем зазвучала зажигательная музыка, девушка одним махом руки избавилась от ножа, доски и фартука и бросилась в пляс.

Шоптенко с легкостью запрыгнула на стол, дерзко взмахнув распущенной копной волос, и широко расставила ножки. Девушка соблазнительно повыгибалась, перебежав затем в гостиную, где продолжила энергичный танец. В конце обессиленная красотка рухнула на диван и выключила свет.

"Коротко о том, как проходит мой быт или #мамахочетнадискотеку 😁😅😉", - подписала кадры Шоптенко.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Это гениально"

"круто 👍 Мужу повезло с вами ❤️"

"Очень круто! Хочу также танцевать дома! Жаль, тесновато 😅"

"Восхищаюсь вами 🔥❤️"

"Ураган, а не Женщина.😍"

"Милаха такая, прелесть❤️"

"Танці з зірками должны быть круглогодичными))"

"Одно наслаждение смотреть за вашим танцем !!! ❤️😍"

"Вот это заряд энергии 🔥❤️"

Ранее мы сообщали, Шоптенко растрогала фото вместе со своим почти трехлетним сыном. Девушка прижала мальчика к себе и поцеловала.

"Невозможно надышаться ❤️", - написала Алена.

Напомним, что Алена Шоптенко решилась показать себя без макияжа, поделившись открытием: "Не работает...".

Также Politeka писала, что красавица Шоптенко из "Танців з зірками" резко преобразилась, удивив новой внешностью: "К выходным готова!".