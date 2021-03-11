Существует несколько явных признаков нехорошего человека, который будет портить вам жизнь
5 признаков нехорошего человека опубликовал портал "thebestvideo".
- Ваши желания и интересы для этого человека всегдя будут на втором, а то и на третьим или четвертом месте. Такому человеку постоянно нужно уступать, покоряться, замалчивать собственное мнение;
- От вас постоянно ждут жертвенности - это может проявляться в запретах общаться с другими людьми, даже с родителями, человек может запрещать вам заниматься своими делами, хобби, работой, которая приносит удовольствие;
- Постоянные оскорбления и неприятные шутки, например, «зачем мне посудомойка, если есть ты», увидев ваше недовольство, может даже обидеться и возмутиться со словами "я же шучу";
- Вам не доверяют и постоянно ревнуют - перед таким человеком вам придется постоянно оправдываться и отчитываться;
- Когда во время общения с человеком у вам падает самооценка - если всего пару месяцев назад вы считали себя королевой, а сегодня приговариваете: «Да кому я нужна, такая толстая, глупая, бедная, уродливая» - нужно бежать от такого человека без оглядки.
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