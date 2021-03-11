Девушка тянула на себе всю семью...

Трехлетний украинец остался сиротой после трагедии в Чехии

Его мама, 27-летняя заробитчанка с Ивано-Франковщины Оксана Василив, упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в здании банка, передает "Обозреватель".

Работать в Европе девушка начала несколько лет назад, когда ее сыну Давиду не было и года.



Оксана воспитывала мальчика одна, поскольку сразу после его рождения их оставит его отец.

Девушке пришлось обеспечивать не только себя с ребенком, но и бабушку с дедушкой.