Трехлетний украинец остался сиротой после трагедии в Чехии
Его мама, 27-летняя заробитчанка с Ивано-Франковщины Оксана Василив, упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в здании банка, передает "Обозреватель".
Работать в Европе девушка начала несколько лет назад, когда ее сыну Давиду не было и года.
Оксана воспитывала мальчика одна, поскольку сразу после его рождения их оставит его отец.
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Девушке пришлось обеспечивать не только себя с ребенком, но и бабушку с дедушкой.
"После рождения сына в семье была очень сложная финансовая ситуация. Им на памперсы денег не хватало. Они влезали в долги, потом их отдавали, потом снова занимали, так все по кругу", - поделилась сестра погибшей.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.