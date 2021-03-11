Трехлетний украинец остался сиротой после трагедии в Чехии

Его мама, 27-летняя заробитчанка с Ивано-Франковщины Оксана Василив, упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в здании банка, передает "Обозреватель".

Работать в Европе девушка начала несколько лет назад, когда ее сыну Давиду не было и года.

Оксана воспитывала мальчика одна, поскольку сразу после его рождения их оставит его отец.

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Девушке пришлось обеспечивать не только себя с ребенком, но и бабушку с дедушкой.

"После рождения сына в семье была очень сложная финансовая ситуация. Им на памперсы денег не хватало. Они влезали в долги, потом их отдавали, потом снова занимали, так все по кругу", - поделилась сестра погибшей.

Ее сыну Давиду лишь летом исполнится 4 года. Сейчас он живет с бабушкой.
Ранее мы рассказывали, что в Польше автобус с украинцами попал в жуткое ДТП.

ДТП Запорожье, фото: коллаж Politeka

В аварии погибли 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения.