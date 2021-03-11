Хореограф Илона Гвоздева удивила поклонников жарким фото с отдыха, на котором показала свою фигуру после родов

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева несколько месяцев назад родила второго ребенка. Однако, спортивная звезда быстро вернулась в форму после беременности и уже щеголяет по пляжу в смелых купальниках. В своем микроблоге в Instagram звезда танцевального шоу показала яркое фото с отдыха в Египте, на котором продемонстрировала идеальную фигуру.

Как видно, Илона запечатлена на красивом пляже в уютном местечке – она устроилась на пляжных качелях, декорированных экзотическими цветами. Перед камерой она появилась в стильном раздельном купальнике необычного небесно-голубого оттенка, который только подчеркнул стройное тело, а свой образ дополнила темной кепочкой.

В подписи к фотографии Гвоздева рассказала об отеле, в котором отдыхает. "Пока в Киеве зима, хочу поделиться с вами своим летом... Многие интересовались, в каком именно отеле отдыхаем, так вот он @rixospremiumseagate". Поклонники танцовщицы в восторге от ее новых фото, Илону засыпают комплиментами и восторженными комментариями. "Втягивать живот не обязательно", "Класс", "Красотка", "Красивая", "Египет?", "Нимфа", "Ааааа, хочу на море", "Ну лучшая же", "Спасибо! Люблю смотреть на лето, когда за окном минус. Меня это согревает", "Жаль не встретились", - пишут в комментариях к фото Илоны.

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