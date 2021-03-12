Актриса и певица Дженнифер Лопес умеет вскружить головы одним взглядом
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней голливудской звезды в Инстаграм опубликовали любопытный коллаж из нескольких ее сногсшибательных образов.
Так, не стареющая, а только расцветающая с годами красотка позировала в наряде-сеточке. Прозрачная ткань обтянула упругие ягодицы, заставив поклонников прильнуть к экранам. На первом фото Джей Ло дополнила страстный лук черной кофточкой, расстегнув ее до пупка и блеснув аппетитным бюстом.
На втором фото актриса была в прозрачном топе с черным лифом: Лопес повернулась к камере боком, показав все свое "великолепие" в наилучшем ракурсе.
"Поднимите себе адреналин 🔥 @jlo", - подписал коллаж автор поста.
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Пользователи, истекая слюнкой, засыпали Джей Ло комплиментами:
"jlo по-прежнему очень хороша"
"Какая красивая талия ❤️ но она замужем"
"Какие роскошные ягодицы"
Ранее мы рассказывали, Дженнифер порадовала армию фанатов свежим фото из Доминиканской республики, где она сейчас работает над новым фильмом с ее участием "Брак по залету". Так, Лопес показала, как расслабляется в перерывах между съемками.
Актриса разлеглась на подушках, будучи в одном белом халатике. Она дерзко его задрала, расставив ножки на максимум - еще чуть-чуть и было бы уже неприлично. Лопес сообщила, что это ее любимые моменты - расслабления.
Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".