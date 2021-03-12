Украинская телеведущая Екатерина Осадчая посетила день рождения группы Kazka

Как сообщает Politeka.net, кадры с мероприятия звезда показала на своей странице в Инстаграм.

На вечеринке присутствовал и продюсер Юрий Никитин. Помимо группы Kazka, он также в разное время сотрудничал с Ольгой Горбачевой, Андреем Данилко, НеАнгелами и проектом Nikita.

Конечно же, ведущая «Светской жизни» не могла обойти своим вниманием такого персонажа.

«…що карантин закінчиться і вони знову… А ти такий продюсер, вирішив: «Закрию, не зароблю, хай займаються своєю…» - обратилась Осадчая к Никитину.

«От харизма, от харизма», - отреагировал на артистично поставленный вопрос телеведущей продюсер.

«А что это неправда? Не так?» - уточнила она.

«Не так», - ответил Никитин.

Вероятно, речь шла о прекращении существования группы «НеАнгелы», которые 4 марта сообщили о своем распаде. Слава Каминская и Виктория Смеюха были бессменными участницами группы «Неангелы» с момента ее основания в 2006 году.

"Друзья, хочу подтвердить, что с сегодняшнего дня проект НЕАНГЕЛЫ официально прекращает свою работу в публичной плоскости. Виктория и Слава начинают свои сольные карьеры. А выступать с репертуаром и под брендом НЕАНГЕЛЫ будут только на закрытых (частных) мероприятиях. Удачи нам в наших начинаниях!", - сообщил тогда Никитин.

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