Певица Настя Каменских осталась одна дома и занялась любимым делом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая несколько лет назад вышла замуж за Алексея Потапенко, часто радует поклонников яркими фото и видео в соцсети Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в своем микроблоге очаровательные фото, а в подписи к нему рассказала о том, что нужно заботиться о себе.

Как видно, на новом фото звездная красотка запечатлена в уютной комнате, похоже, это ванна или гардеробная, она прихорашивается, стоя у зеркала. Перед камерой Настя появилась в интересном наряде с черным пушком, который подчеркивает упругую грудь. Пышные кудри певица в момент съемки как раз укладывает в интересную прическу, а на ее лице легкий макияж, она кокетливо сложила губки бантиком.

В подписи к фотографии Каменских рассказывает, как важно девушкам заботится о себе. "Забота о себе – важная часть жизни каждой девушки. Но важно помнить, что настоящая забота о себе – это не только внешний уход. Это о принятии себя, своих недостатков и постоянная работа над собой. Это значит кайфовать от каждого дня, от времени наедине с собой и от себя самой. От того, что ты – это ты!", - написала Настя.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".