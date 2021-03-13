Жена известного телеведущего Владимира Остапчука показала себя выжатой как лимон и поделилась рецептом, что снимает усталость

Как передает Politeka.net, Кристина Горняк, новая жена Владимира Остапчука, в своем сторис в Инстаграм опубликовала несколько видео, в котором показала, что восстанавливает ее силы, после тяжелого рабочего дня.

Кристина разместила подборку видео, на которых выглядела по ее же словам "выжатой как лимон". Она призналась, что после тяжелого рабочего дня, отправилась на танцы, ведь она "танцующий нотариус".

Домой, после горячих танцев, жена телеведущего пришла вовсе измотанная. Черно-белое видео девушка подписала "Уставшая, но истина близко...". Кристина имела в виду известную фразу "In vino veritas" - "Истина в вине".

Она заявила, что единственное, что может помочь ей снять усталость, это бокал вина.

Кристина делала видео то цветное, то черно-белое, создавая эффект усталости. Однако и без этого по ее изможденному лицу было видно усталость.

В одной из сторис Кристина решила поведать "пока мужа нет" историю которая с ней приключилась.

В конце концов девушка выпила напиток, заявив, что стало намного лучше. Веселая, немного под шафе Кристина заявила, что неразрешенных ситуаций не бывает.

"Еще раз эта ситуация дала мне понять, что нет таких ситуаций, которые невозможно решить!".

Вышло так, что отчим Кристины известный скульптор Богдан Томашевский не попал в перечень объявленных скульпторов, которые создали скульптуру Шевченко, установленную во Флоренции на день рождения великого поэта. Поэтому Кристина решила восстановить справедливость, она несколько дней пыталась выяснить почему так произошло. В конце концов объявила всем своим подписчикам, что гордится тем, что ее родственник "сделал вклад в историю Украины".

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