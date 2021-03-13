Певица Настя Каменских прикрыла стройные ноги толстовкой, удивляя похудевшей фигурой

Не так давно звезда рассказала, как важно чувствовать себя комфортно в своем теле, заботиться о себе и уделять время себе любимой. По словам Каменских, только с хорошим отдыхом и незначительными мелочами, которыми можно себя баловать, выходные пройдут хорошо.

Начать свою субботу Каменских решила правильно и продемонстрировала яркий весенний образ в новой толстовке от собственного бренда, а также позировала в велосипедках цвета металлик.

Детские розовые заколки на уложенных волосах превратили звезду в игривую девушку, которую она так старательно пытается изобразить, напоминая о своем клипе «Девочки рулят».

«Из ближайших планов : надеть любимое худи из моей будущей коллекции Grls Rule и пойти рулить миром! 🔥🤟 Девочки, а как вы проведете эту субботу?» - написала Каменских.

Вот как реагируют на образ звезды в сети:

«На работе; Приготовить субботний обед; Сиреневый цвет, очень люблю и Вам идёт!; Милашка, Настя, хватит худеть; Красивая; Хорошенькая; Дома, отдыхать☺; Богиня❤️; Я конечно не девочка, но это... Рулить миром тут какбэ очередь, но если что, то я скажу что ты за мной занимала)); ооооочень классные и ты на них кавайная и милая; Как всегда на высоте, Каменская не неповторимая».

Также красотка выложила в своем микроблоге очаровательные фото, а в подписи к нему рассказала о том, что нужно заботиться о себе.

"Забота о себе – важная часть жизни каждой девушки. Но важно помнить, что настоящая забота о себе – это не только внешний уход. Это о принятии себя, своих недостатков и постоянная работа над собой. Это значит кайфовать от каждого дня, от времени наедине с собой и от себя самой. От того, что ты – это ты!", - написала Настя также пару часов назад.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".