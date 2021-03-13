На сцене "Дизель шоу" неожиданно появились Ирина Билык и Александр Лукашенко

Как сообщает Politeka.net, актеры студии "Дизель шоу" решили пофантазировать на тему новогоднего корпоратива белорусского президента Александр Лукашенко, на котором якобы выступала украинская звезда Ирина Билык. На странице проекта в соцсети Instagram опубликовали забавны фотографии этого номера и, как отметили, поклонники, актеров почти не отличить от настоящих личностей.

Роль Лукашенко в постановке сыграл, очевидно, актер студии Сергей Писаренко. Он вышел на сцену в дорогом костюме с приклеенными усами и в парике. Выглядит актер так, что действительно сложно отличить от настоящего белорусского президента. Точно так же и с актрисой, которая сыграла Ирину Билык, поклонники решили, что это Яна Глущенко, хотя отличить ее от настоящей звезды просто невозможно. Девушка вышла на сцену в атласной зеленой блузке, поверх которой надела яркий желтый пиджак, свой образ она дополнила белокурым париком, огромными очками и шляпой.

В подписи к публикации говорится: "Мы обещали вам сенсации? Вот и одна из них! СМИ сообщили, что украинская певица Ирина Билык выступила на новогоднем приеме одиозного президента Беларуси Александра Лукашенко. Новость буквально взорвала СМИ. Авторы «Dizel Night» решили пофантазировать и представить, как же все происходило на самом деле". Поклонники не остались равнодушны и принялись активно обсуждать новые фото с концерта "Дизель шоу". "Ну да, мы очень аполитичные. Вот только с каждым выпуском ваших шоу, вы ничем не отличаетесь от квартала. Днище. Хорошо, что бросил смотреть ваши проекты", "Это по ходу Яна в гриме Билык, ну Писаренко копия, клевый грим", "О, началось... Что будет дальше, в ВР пойдете от зели или пороха?", - пишут в комментариях.

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