Известная модель Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, показала себя и ответила на провокационный вопрос

На фото Соня позировала в кожаной куртке, топе и джинсах. Девушка показалась во весь рост, демонстрируя длинные ножки. Волосы Евдокименко оставила распущенными, а рукой совсем немножко потянула штаны вниз, добавляя нотку пикантности кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, какой у тебя рост, кажется, очень высокая?", - написал один из фанатов вопрос Софии.

"175", - лаконично ответила девушка и добавила фото, которое легко подчеркивает ответ.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотка без комплиментов не остается:

"Я сказал раньше и повторяю еще раз ... это в моде", "Очень приятно встретить тебя сегодня", "как же ты красива", "Спасибо за вдохновение", "добро пожаловать обратно, чемпионка", "Девочка, старайся быть похожей на свою знаменитую бабушку!! Она сейчас, в своем возрасте - красивейшая женщина".

Мы писали, что модель Соня Евдокименко порадовала поклонников спортивным фото своей тренировки на свежем воздухе.

Перед камерой Евдокименко позирует в обтягивающих черных лосинах и коротком спортивном топе, а завершают образ стильные кроссы. Этот наряд красиво подчеркнул идеально стройное тело юной красотки, посодействовала этому и поза – модель как будто тянется к небу.

Напомним, соблазнительная внучка Ротару в кожаном мини покорила стройными ножками

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