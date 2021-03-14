Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, обескуражила сочным снимком
Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, поделившись секретом исполнения желаний.
Так, Анна в объемном белом свитере позировала с ножом в руке. Девушка приготовилась разрезать стоявший перед ней пирог и при этом довольно "хищно" посмотрела в камеру.
Идеальная укладка и бронзовый макияж дополнили роскошный лук.
В подписи красотка раскрыла рецепт, как сделать так, чтобы сбылись все мечты. Девушка удивила любопытной притчей:
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"От чего зависит исполнение желания? Сильно ли в него веришь. Хотите докажу?
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Поймал рыбак Золотую рыбку. Обрадовался, и, не долго думая, говорит:
— Хочу жить на берегу теплого моря среди пальм, в большом красивом доме и быть женатым на молодой красавице.
Рыбка и отвечает:
— Трудное желание, ведь ты уже женат. Да и с другими желаниями проблемы… В общем, все сбудется, если ты будешь в это верить.
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Отпустил старик рыбку. На утро будет его старуха-жена:
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— Вставай! Пора на рыбалку.
А мужик ей в ответ:
— Ну, вот, я так и знал…
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Так вот, нужно не только загадывать желания, но и верить в то, что они обязательно сбудутся!"
Пользователи оценили старания Саливанчук, отблагодарив ее комплиментами в комментариях:
"Согласна с этим! Хорошо сказано❤️"
"Крутоо🔥❤️"
"Точно точно ❤️"
"Вам идет нож"
Ранее мы рассказывали, Анна свела с ума "вкусным" образом, блеснув шикарным бюстом в слишком откровенном декольте. Девушка опасно наклонилась, придерживая рукой шляпку.
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