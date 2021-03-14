Андрей Рыбак, отвергнутый Ксенией Мишиной, но зато сохранивший дружеские отношения с победителем "Холостячки" Александром Эллертом, огорошил неожиданными кадрами "семейной идиллии"
Как передает Politeka.net, комик и радиоведущий опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал, как ему живется с возлюбленной Алиной Смирновой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Рыбак приготовился нарезать себе яблоко. Как только он взмахнул ножом, откуда-то раздался дикий вопль его девушки. Андрей сразу же спохватился и подставил под яблоко досточку. Выглядело это очень забавно.
"Мы с @smirnovaaalina буквально чувствуем друг друга на расстоянии!😏 У вас так же?😆", - подписал кадры Рыбак.
Примечательно, что одной из первых пост прокомментировала сама Алина: "И носки свои пособирай 😆".
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Пользователи оценили шуточный ролик, поделившись своими эмоциями в комментариях:
"Мужик должен боятся лишь одного взгляда😂"
"Б...ть, чуть не обос.. лась от этого крика😂"
"Прослушивала несколько раз... что она крикнула?" - "Она наверное крикнула не режь на столе 😄"
"когда хотел тайком что-то схрумать - не получилось, нушож, буду на всех нарезать 😆"
"Шедеврально 😂"
"Юмористы 😂"
"Не услышала, что она кричит. Но реально смешно🔥😂"
"Правда жизни)❤️🔥😂"
Ранее мы рассказывали, Рыбак удивил появлением в женском парике, но еще больше предложением заключить пари.
"Давайте так, если это видео наберет сто тысяч лайков, я сменю пол", - заявил он.
Напомним, Андрей Рыбак рассказал все о "Холостячке".
Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак рассказал о взрыве в авто.