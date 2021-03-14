Андрей Рыбак, отвергнутый Ксенией Мишиной, но зато сохранивший дружеские отношения с победителем "Холостячки" Александром Эллертом, огорошил неожиданными кадрами "семейной идиллии"

Как передает Politeka.net, комик и радиоведущий опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал, как ему живется с возлюбленной Алиной Смирновой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Рыбак приготовился нарезать себе яблоко. Как только он взмахнул ножом, откуда-то раздался дикий вопль его девушки. Андрей сразу же спохватился и подставил под яблоко досточку. Выглядело это очень забавно.

"Мы с @smirnovaaalina буквально чувствуем друг друга на расстоянии!😏 У вас так же?😆", - подписал кадры Рыбак.

Примечательно, что одной из первых пост прокомментировала сама Алина: "И носки свои пособирай 😆".

Пользователи оценили шуточный ролик, поделившись своими эмоциями в комментариях:

"Мужик должен боятся лишь одного взгляда😂"

"Б...ть, чуть не обос.. лась от этого крика😂"

"Прослушивала несколько раз... что она крикнула?" - "Она наверное крикнула не режь на столе 😄"

"когда хотел тайком что-то схрумать - не получилось, нушож, буду на всех нарезать 😆"

"Шедеврально 😂"

"Юмористы 😂"

"Не услышала, что она кричит. Но реально смешно🔥😂"

"Правда жизни)❤️🔥😂"

Ранее мы рассказывали, Рыбак удивил появлением в женском парике, но еще больше предложением заключить пари.

"Давайте так, если это видео наберет сто тысяч лайков, я сменю пол", - заявил он.

Напомним, Андрей Рыбак рассказал все о "Холостячке".

Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак рассказал о взрыве в авто.