Известная певица Ани Лорак после новостей о примирении с экс-мужем Муратом Налчаджиоглу засветилась в Стамбуле с концертом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстагарам Ани Лорак появились кадры концерта Ани Лорак в столице Турции, где Дива выступила в своем "золотом" наряде из ниточек.

На кадрах концерта Лорак поет в экстремальном мини платье, состоящем из ниточек, певица в соблазнительных колготках в сеточку и в босоножках на высоченных каблуках. Страстный образ дополняет яркий мейкап и цветовая гамма фото.

На фото звезда подняла руку кверху в динамическом движении, а глаза опустила вниз. Фото сделано во время исполнения песни, и Каролина вышла с открытым ротиком. В тегах сказано, что певица исполняет свой новый трек, один из немногих, который понравился слушателям "Наполовину". На видео представленных в фан-аккаунте можно услышать и другие песни, которые спела певица. В некоторых видео она выступает в паре с Григорием Лепсом.

На своей официальной странице певица разместила видео "мой день в Стамбуле", в котором порадовала поклонников видами города и рассказала о том, как важно всех прощать.

"Отпускайте обиды и освобождайте место для любви", - написала певица.

Известно, что с недавних пор Ани Лорак якобы простила бывшего мужа, появившись с ним на нескольких мероприятиях, и не выказывая вражды. Поклонники даже заподозрили, что никакого развода и не было, однако никаких подтверждений ни о применении экс-супругов, ни других коментариев от Лорак и Налчаджиоглу не поступало.

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