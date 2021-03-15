Певица Оля Полякова взбудоражила кадрами из вагона поезда - звезда рассказала, куда направляется

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как лежит в своем купе.

Полякова рискнула показать себя настоящую, без косметики и прически. Растрепанная певица с заспанным видом и немного опухшим лицом, в темном регламне, тем не менее, одарила зрителей приятной улыбкой и удивила не менее приятным известием.

"Кременчуг, ну что, вы ждете меня? Потому что я к вам еду!", - радостно сообщила Полякова и перевела камеру на окно, чтобы доказать, что она действительной в пути. Правда, серые однообразные пейзажи немного удручают.

"Конечно, такая картинка не очень... Но "шо робыть" - Украина она такая, разная", - несмотря ни на что, звезда не теряет оптимизма.

Далее в "сториз" острая на язык певица возмутилась: "Ребята, говорят, в Украине делают дороги. Скажите, пожалуйста, а где?!" Судя по всему, у нее было время рассмотреть окрестости.

Ранее мы сообщали, Полякова кинула вызов Тине Кароль: скадал между двумя знаменитостями не утихает. Так, Оля в одном из интервью выразила мысль, что так и не поняла, действительно ли Тина на нее обиделась, или все произошедшее было всего пиаром.

"Я сразу поняла, что это некорректно, поэтому я сразу извинилась и пошла дальше. Но то, что началось потом, это началась пиар-кампания и фарс такой немножечко, поэтому... Тина конечно подогревала, что-то там "резала", что-то выкладывала... И при этом, типа, обижалась. Так ты определись, ты обиделась или ты делаешь пиар?", - обратилась к Кароль Полякова.

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